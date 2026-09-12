Тръмп взе решение за три града
Държавните сили "ще се завърнат", ако нивото на престъпност се повиши
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Държавните сили "ще се завърнат", ако нивото на престъпност се повиши
Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено
Бившият му бодигард поема командването, бойците ще стрелят без предупреждение Президентът на Русия Владимир Путин създаде национална гвардия и повери...
Гвардията спешно търси 25 бойци, който да стоят на пост пред "Дондуков" 2 и обяви спешен конкурс за попълването на работните празнини. Изискванията з...
Националната гвардия на американския щат Мисури ще бъде изпратена да възстанови мира след продължаващите 10 дни бунтове срещу убийството на чернокож м...
София. Държавният глава на Република България Росен Плевнелиев ще се включи във форум „Върховенството на закона: основен принцип за устойчива бизнес с...
България вече си има първата жена гвардеец.