Всичко за Гвардия

Следете всички новини, анализи и коментари за Гвардия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно
Търсят се спешно 25 гвардейци

Търсят се спешно 25 гвардейци

Гвардията спешно търси 25 бойци, който да стоят на пост пред "Дондуков" 2 и обяви спешен конкурс за попълването на работните празнини. Изискванията з...

30 октомври | 10:31
0 коментара
10750
Плевнелиев с участие във форум „Върховенството на закона: основен принцип за устойчива бизнес среда"

Плевнелиев с участие във форум „Върховенството на закона: основен принцип за устойчива бизнес среда"

София. Държавният глава на Република България Росен Плевнелиев ще се включи във форум „Върховенството на закона: основен принцип за устойчива бизнес с...

08 юли | 7:19
0 коментара
7344