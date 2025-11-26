Продължава огромната драма на огнения ужас в Хонконг!

Най-малко 36 са вече жертвите на огромния пожар, обхванал жилищен комплекс в китайския мегаполис Хонконг, а 279 души са все още в неизвестност. Огнените пламъци обхванаха поне пет от общо осемте блока в комплекса в северния квартал "Тай По". В тях има близо 2000 апартамента, в които живеят около 4600 души.

Повече от 800 пожарникари са на място и се опитват да се справят с огъня, като един от тях - 37-годишен мъж, е сред загиналите.

Сградите, строени през 1983 г., са били в процес на ремонт, когато пламъците са избухнали и бързо са се разпространили по монтираното отвън бамбуково скеле. Инцидентът е класифициран от властите като "степен 5" - най-високото и сериозно ниво на опасност според стандартите на града, което не е обявявано в мегаполиса от 17 години насам.

Местни медии съобщават, че от вътрешността на сградите се чуват експлозии, а работата на огнеборците е затрудена, тъй като противопожарните маркучи не могат лесно да достигнат до по-високите нива.

Полицията и пожарната служба на Хонконг са сформирали работна група, която да разследва причината за пожара, заяви главният изпълнителен директор Джон Лий.

