Тръмп с изненадващо решение за заложниците от Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може да се срещне със заложниците, които предстои да бъдат освободени в ивицата Газа още в началото на следващата седмица, според Вашингтон, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Не можем да кажем точно кога ще бъдат освободени, но имаме всички основания да вярваме, че той [Тръмп] ще може да посрещне заложниците в началото на следващата седмица, поради което президентът се отправя натам“, каза той в интервю за NBC News.

На 12 октомври говорителят на израелското правителство Шош Бедросян обяви, че освобождаването на заложници, държани от радикали като част от сделката за Газа, ще започне рано сутринта на 13 октомври.

Според Шош Бедросян, Израел "е готов да приеме и телата на 28 убити заложници, след като бъдат освободени живите заложници", пояснява Ройтерс.

Едва след това Израел ще започне да освобождава стотици палестински затворници от израелски затвори, както беше договорено, допълват Ройтерс и АФП, като се позовават на говорителката на израелския премиер.

Тя каза, че освобождаването на палестинските затворници ще започне, след като бъде потвърдено, че всички заложници, живи или мъртви, са били върнати.

При последното прекратяване на огъня потвърждаването на самоличността на мъртвите заложници стана след аутопсия в института за патоанатомия на Израел.

Говорителката Бедросян заяви още, че живите заложници ще бъдат предадени утре на Червения кръст и транспортирани с шест до осем коли.

Говорителката съобщи също така, че Израел няма да участва в срещата на върха за мир в Газа, която ще се проведе утре в Египет под егидата на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес. "Нито един израелски представител няма да участват", каза Бедросян.

От страна на "Хамас" по-късно обаче беше обявено, че палестинското движение и неговите съюзници са "завършили подготовката" за освобождаването на живите заложници, предвидено за понеделник, 13 октомври, но продължават да изисква освобождаването на палестински лидери от Израел в рамките на размяната . Това са съобщили два източника, близки до преговорите и "Хамас".

"Хамас" настоява окончателният списък (на затворниците, които Израел ще освободи) да включва седемте големи лидери, сред които Марван Баргути, Ахмед Саадат, Ибрахим Хамед и Абас ал-Сайед", каза пред АФП един от източниците.

"Хамас" и (палестинските) фракции приключиха подготовката за (освобождаването) на всички живи затворници и на няколко тела, които бяха открити", добави този източник, чиито думи бяха потвърдени от друг източник, близък до движението и преговорите.

