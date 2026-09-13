Невиждана мистерия! Четири държави едновременно без ток
Причината не е ясна
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Причината не е ясна
Случката е от Душанбе
Единият е 30-годишен гражданин на Таджикистан
Кола с възможни престъпници е била спряна близо до границата на Беларус и Украйна
Босът Крушарски лично честити празника на Умарбаем и жена му, и им пожела вечна любов и деца
Това е шампионатът на Таджикистан
Парвиз Умарбаев с повиквателна за родината си
Епицентърът бил на 345 км от столицата Душанбе Трус с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер разлюля Таджикистан, съобщава БТА. Земетресението е усетено и...
Президентът на Таджикистан Емомали Рахмон внесе поправки в наказателния кодекс на страната,които бяха одобрени и от двете камари на парламента, според...
Лидерът на антиправителствените сили и бивш заместник-министър на отбраната на Таджикистан Абдухалим Назарзод е жив, местоположението му е установено,...
Душанбе. Земен трус с магнитуд 5.3 е регистриран в Таджикистан, съобщава ИТАР-ТАСС. Епицентърът на земетресението е на 302 километра югоизточно от ст...
Единственият сериозен опонент на Рахмон бе дисквалифициран