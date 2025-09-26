Извънредно от Москва! Режимът на Путин удари по българка

Гражданката на България и жител на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена,

съобщава руският независим и правозащитен Телеграм канал ОВД-Инфо.

Според информацията срещу Росица Георгиева е образувано

дело за "оправдание на тероризма".

Повод за тях стават нейни коментари през март и ноември 2024 година под постове за дейността на "Руския доброволчески корпус", воюващ в рамките на украинската армия.

На 9 септември 2025 година

съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим.

Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.

Според ОВД - Инфо не е известно кога срещу нея е образувано дело, но през декември м.г. тя е преминала през "серия от арести" като е била

два пъти арестувана по административни дела за неподчинение на полицията и дребно хулиганство.

На 9 декември м.г. е била задържана за 13 денонощия, а по второто обвинение е арестувана на 21 декември за още десет денонощия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com