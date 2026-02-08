Партията на Санае Такаичи печели убедителна победа на изборите

Консервативната министър-председателка на Япония Санае Такаичи е спечелила убедителна победа на произвелите се днес предсрочни парламентарни избори, сочат данни от екзитпол, съобщиха агенциите.

Резултатът означава, че Либерално-демократическата партия (ЛДП) на Такаичи ще си върне мнозинството в по-влиятелната Камара на представителите (долната камара) на японския парламент, съобщиха местните медии, въз основа на екзитпол.

Либерално-демократическата партия (ЛДП), която управлява почти без прекъсване от 1955 г., влезе в изборите, след като загуби контрола си както в Камарата на представителите, така и в Камарата на съветниците (горната камара) поради скандали, единият от които беше свързан с незаконно финансиране на партията, което нанесе сериозни репутационни щети на либералдемократите.

Подкрепена от коалиционния си партньор – Партията на японското възстановяване ("Нипон Ишин") – ЛДП управляваше с минимално мнозинство.

Според японската обществена телевизия след произвелите се днес предсрочни избори либералдемократите може да увеличат броя на местата си в Камарата на представителите от 198 на над 300 и прогнозира, че партията и съюзниците ѝ ще успят да си осигурят мнозинство от две трети, което ще улесни прокарването на нови закони

Такаичи, смятана за протеже на бившия премиер Шиндзо Абе, беше избрана за председател на ЛДП и съответно министър-председател на Япония едва в края на октомври миналата година, като се превърна в първата жена, заемала премиерския пост в страната.

Тя се ползва с много висок рейтинг на обществено доверие и изненада опозицията, като разпусна парламента и предизвика предсрочни парламентарни избори през януари.

Това накара най-голямата опозиционна партия – Конституционно-демократическата партия (КДП) и "Комейто" (Партията на чистата политика) – да се обединят и да сформират новия Центристки реформаторски алианс. До сформирането на единната партия се стигна, след като през октомври "Комейто" сложи край на 26-годишния си съюз с управляващата Либерално-демократическа партия.

Обединената формация представи себе си като либерална алтернатива на дясната Такаичи, но японската обществена телевизия съобщи по-рано днес, че алиансът може да загуби около половината от местата си след днешния вот.

Предизборната кампания бе фокусирана основно върху миграцията, като ЛДП обеща да затегне законите за закупуване на имоти от чуждестранни граждани.

Въпросът изглежда е позволил на ЛДП да си върне консервативните избиратели от дясната популистка формация "Сенсейто", която не оправда очакванията.

Смятана за привърженик на по-твърдия подход в политиката на сигурност, Такаичи неведнъж се е застъпвала за близки отношения със САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Изборите се произведоха на фона на високо напрежение между Токио и Пекин, след като Такаичи предупреди, че "китайска атака срещу Тайван би могла да представлява "екзистенциална заплаха" за Япония".

Китайското правителство отговори незабавно с остра реторика, отмяна на полети и забрана на вноса на японски морски дарове.

Въпреки това, тази стъпка може да е имала обратен ефект, тъй като Такаичи спечели от антикитайските настроения сред японските избиратели.

Мнозинство от две трети за ЛДП и съюзниците ѝ в долната камара би позволило на Такаичи да ревизира знаковия член 9 от японската конституция, който задължава Япония "да се откаже от войната като суверенно право на нацията и от заплахата за или употребата на сила като средство за уреждане на международни спорове".

Важно място в кампанията на Такаичи заеха и икономическите послания. Тя се стреми да съживи японската икономика, като приложи агресивна фискална политика въпреки високия държавен дълг.

Тя се насочи към по-младите избиратели, като намали данъците върху бензина и обеща да увеличи нетния доход чрез промени в данъчното облагане, особено за младите семейства с по-ниски доходи.

