Голяма новина за Близкия Изток. 4 държави спират войната  

САЩ, Египет, Катар и вероятно Турция ще подпишат на срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх в понеделник, 13 октомври, документ с гаранции за споразумение за прекратяване на конфликта в ивицата Газа.

Това съобщи Франс прес, позовавайки се на дипломатически източник.

По-рано кабинетът на египетския президент Абдел Фатах ас Сиси заяви, че в понеделник ще се проведе среща на върха в египетския Шарм ел-Шейх за прекратяване на войната в ивицата Газа, на която ще присъстват лидерите на повече от 20 държави.

Срещата на върха ще бъде председателствана от Ас-Сиси и президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Страните, които действаха като посредници при сключването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, ще подпишат документа, гаранциите по споразумението на срещата на върха в понеделник в Шарм ел-Шейх", се казва в изявление на агенцията, позовавайки се на дипломата.

На 9 октомври Тръмп обяви, че Израел и палестинското движение "Хамас" са постигнали споразумение за изпълнението на първата фаза на мирния план за разрешаване на конфликта в ивицата Газа.

В първата фаза Хамас ще освободи израелски заложници, а Израел ще се оттегли към договорена линия вътре в Ивицата и ще освободи стотици палестинци, включително тези, осъдени на доживотен затвор за тероризъм.

Планът на Тръмп, представен на 29 септември, включва 20 точки и предвижда незабавно прекратяване на огъня при условие за освобождаване на заложниците в рамките на 72 часа. Документът също така предполага, че Хамас и други палестински групировки няма да участват в управлението на ивицата Газа - контролът трябва да премине към технократските власти под международен надзор, ръководен от самия Тръмп.

