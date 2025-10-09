Путин чертае планове да удари Европа. И България е в списъка

На фона на растящото напрежение в Европа, разсекретено досие от руските военноморски сили разкрива кошмарни сценарии за възможни удари по 32 цели в Европа, включително и по обекти в България. Публикуваните от западни медии документи показват, че Москва е планирала ракетни атаки с възможност за ядрено въоръжение при евентуален глобален конфликт.

Тайните цели на Кремъл – от Бароу до София

Според информацията, разпространена от „Дейли Експрес“ и „Файненшъл Таймс“, Русия е изготвила списък от приоритетни мишени в 29 документа, предназначени за обучение на руски военноморски офицери. Сред тях има три конкретни цели в Обединеното кралство – корабостроителницата в Бароу-ин-Фърнес, индустриален обект край Хъл и неразкрито местоположение в Единбург, Шотландия.

Планът предвижда Балтийският флот да насочи действията си към Норвегия и Германия, докато Северният флот има задачата да атакува отбранителната индустрия на Великобритания, Норвегия и Естония. Според анализаторите документите отразяват руската стратегия за бързо неутрализиране на военната инфраструктура на НАТО в случай на ескалация.

Най-тревожната част за България идва от заключителните страници – в тях се посочва, че при „глобален конфликт“ целите на Кремъл ще бъдат разширени към Югоизточна Европа, включително Румъния, Турция и България.

Ядрени заплахи и паралелна „дипломация“

Още от началото на войната в Украйна през 2022 г. Владимир Путин системно използва ядрени внушения като инструмент за натиск върху Запада. Москва вече е разположила тактически ядрени оръжия в Беларус, изтеглила се е от редица договори за контрол и поставя силите си в повишена бойна готовност.

Въпреки мрачния тон на документите, Кремъл демонстрира и странна двойственост. Почти едновременно с изтичането на досието, Путин приветства реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който нарече „добра идея“ предложението за удължаване на последния останал договор за ядрено ограничаване – Нов СТАРТ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков дори заяви, че това е „основание за оптимизъм“.

Но според анализаторите подобни дипломатически жестове не могат да прикрият реалността на военните намерения, изложени в изтеклите документи. Путин продължава да използва ядрената заплаха като политическо оръжие, а включването на България в този списък е тревожен сигнал, че Кремъл гледа на целия Източен фланг на НАТО като на потенциален фронт.

