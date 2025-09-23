Европейска държава провежда спешна акция срещу руска намеса

Голяма по мащаб операция срещу опити на Русия да влияе на изборния процес се провежда в Молдова.
Властите в страната извършиха вчера 250 претърсвания, насочени срещу над 100 заподозрени, а действията продължават и днес.
Президентът Мая Санду обяви, че
Москва е похарчила стотици милиони евро за операциите си в бившата съветска република.
Претърсванията се случват по-малко от седмица преди парламентарните избори тази неделя.
Според изявление на националната полиция
разследването е за подготовка на масови протести и дестабилизация на страната,
които са координирани от Русия.
Сред претърсваните са и представители на проруския Патриотичен блок - основен противник на управляващата Европейска партия за действие и солидарност.
Лидерът на Патриотичния блок и бивш президент Игор Додон обвини "соросоидното правителство в опит да всее страх и да заглуши несъгласието".
Миналия месец друга важна проруска фигура - избягалият бизнесмен Илан Шор - обяви, че
би плащал по 3000 долара месечно на всеки молдовец, който се включи в антиправителствени демонстрации.
В изявление тази вечер проевропейският президент Мая Санду заяви, че Русия е похарчила стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове, включително в чужбина и в проруския сепаратиски регион Приднестровие.
