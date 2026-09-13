Световната икономика изненада МВФ. Кристалина с нова прогноза
Тя вижда устойчивост въпреки войната с Иран, но предупреждава за нов натиск от инфлацията, дълга и високите лихви
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Тя вижда устойчивост въпреки войната с Иран, но предупреждава за нов натиск от инфлацията, дълга и високите лихви
Общото между тях е решителността, постоянството и способността да стигат до резултат
Спекулации за кабинета „Гюров“ разкриват възможна тройна коалиция
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Москва е похарчила стотици милиони евро за операциите си в бившата съветска република
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В пpoyчвaнeтo зa пъpви път ce вĸлючвaт вcичĸитe 193 дъpжaви, ĸoитo ca члeнĸи нa OOH
Нека магистратите да излязат и да кажат какво знаят - дали са били заплашвани
От години има съмнения, че частният клуб на ССБ кадрува в съдебната власт и решава съдбите на десетки хора
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