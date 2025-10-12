Важно за шофьорите. Гърция налага глоби за тези навици

Гърция готви нови солени глоби, дори за някои странни навици на шофьорите, които се считат за нарушения, съобщава БНР.

Това предвижда новият Кодекс за движението по пътищата в Гърция.

Забранено е шофьорът да носи дебело яке, защото се предполага, че така се ограничава бързата реакция.

Всички пакети и чанти трябва да бъдат поставени в багажника. Пазарска чанта на задната седалка - ако не е закрепена добре, се счита за нарушение. Носенето на качулка или джапанки също са нарушение и се наказват с глоба. Гръцките власти считат, че тези предмети намаляват контрола върху волана и педалите на колата.

Пиенето на кафе по време на шофиране също е нарушение, подлежащо на глоба. Забранено е както да се говори по мобилния телефон, така и апаратът да се поставя на предното стъкло.

Сенници на прозорците също подлежат на санкция в Гърция.

Ненужното използване на клаксона също се счита за неправилно и се глобява.

Пътни полицаи обясниха, че реално по новия Кодекс за движение по пътищата в Гърция вече няма дребни нарушения.

