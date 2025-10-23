Марко Рубио с предупреждение към Израел. Видя голяма заплаха

Съединените щати предупредиха Израел, че обсъжданите в Кнесета законопроекти за разширяване на израелския суверенитет върху Западния бряг могат да подкопаят усилията за запазване на крехкото примирие в Газа.

Изявлението дойде от държавния секретар Марко Рубио в момент, когато напрежението около израелско-палестинския конфликт отново се повишава.

Контрапродуктивно и рисково решение

„Мисля, че президентът (Доналд Тръмп) се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента“, заяви Марко Рубио пред журналисти преди заминаването си за Израел, където се очаква да пристигне днес. Според него проектите, приети за разглеждане от израелския парламент, „застрашават прекратяването на огъня и ще бъдат контрапродуктивни“.

Кнесетът прие два законопроекта в първо четене, които целят разширяване на израелския суверенитет върху окупираните територии в Западния бряг – ход, подкрепян от крайнодесни фракции. Гласуването съвпадна с визитата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел. Рубио подчерта, че Израел има право на собствено решение, „но за момента това е нещо, което според нас би могло да бъде контрапродуктивно“.

Опасения за ескалация в региона

Администрацията на Тръмп, макар и традиционно близка до Израел, се противопоставя на всякакви стъпки към анексия на Западния бряг. През август Израел вече одобри строителен проект за 3400 жилища в същия район – решение, което бе остро осъдено от ООН и редица чуждестранни лидери.

В отговор на въпрос за нарастващото насилие от страна на екстремистки израелски заселници срещу палестинци, Рубио заяви, че Вашингтон е „загрижен за всичко, което заплашва да дестабилизира плодовете на нашите усилия“. По думите му запазването на мира в региона остава приоритет за Съединените щати, но всяка едностранна стъпка на терен може да изостри напрежението и да застраши дипломатическите усилия за трайно примирие.

