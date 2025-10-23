Втора поредна нощ на ужас в Киев! Руски дронове създават хаос

Руски дронове атакуваха украинската столица за втора поредна нощ, ранявайки четирима души и нанасяйки щети на жилищни и обществени сгради. Киевските власти предупредиха за риск от нови ракетни удари, докато страната продължава да се бори с последствията от мащабните атаки срещу енергийната си инфраструктура.

Дронови атаки над столицата

Ръководителят на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че дронове са поразили няколко квартала, нанасяйки щети на жилищни блокове и детска градина. „Четирима души са ранени“, потвърдиха властите. В града е обявена тревога за възможни нови ракетни нападения.

Само ден по-рано шестима души, сред които две деца, загинаха при ракетни и безпилотни атаки в различни райони на Украйна. В резултат на това цялата страна бе принудена да премине на режим на тока. Украинските власти определиха ударите като опит за „унищожаване на електроенергийната система на страната“ преди настъпването на зимата.

Енергийната война и реакцията на САЩ

„Атакувани бяха повечето от регионите на Украйна“, заяви енергийният министър Свитлана Гринчук. „Това се случва за втори път този месец, което подсказва за методична кампания на врага за унищожаване на украинската енергетика в навечерието на предстоящата зима.“

В отговор руското Министерство на отбраната заяви, че атаките са насочени към енергийна инфраструктура на Украйна и са предприети като ответна мярка за удари по „граждански цели“ в Русия. Според Ройтерс, Гринчук е обсъдила ситуацията с американския си колега Крис Райт, който е уверил Киев в подкрепата на САЩ за подготовката за зимния сезон.

