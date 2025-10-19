Напук! Русия с нова тежка атака по Украйна

Нощта в Украйна отново беше белязана от руски въздушни удари – този път само ден след срещата между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Вашингтон, посветена на прекратяването на войната.

Докато американският лидер призова за незабавно спиране на бойните действия, руски изтребители и дронове поразиха няколко украински региона.

Удари по градове и енергийна инфраструктура

Според украинските сили за противовъздушна отбрана руските изтребители са атакували с управляеми бомби. Сред засегнатите украински градове са Харков, Суми и Запорожие. Над Украйна са били забелязани и руски дронове, които са атакували Чернигов и Днепропетровск. Към момента няма данни за жертви или щети.

По време на атаките в региона на Чернигов, в Северна Украйна, през нощта руски бойни дронове са ударили енергийни съоръжения, което е довело до прекъсване на електрозахранването за около 17 000 души, по данни на доставчика на електроенергия в региона. Русия също така е извършила повече от 10 удара през нощта срещу град Чугуив в източната Харковска област, съобщи кметът Галина Минайева във Фейсбук.

Разрушения и последици за гражданите

Доставчиците на енергия ще могат да започнат възстановяването на електрозахранването едва след като местата на експлозиите бъдат проучени. Ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за пожари в резултат на руски атаки през нощта. Няма пострадали, добави той.

Според украинските военновъздушни сили тази нощ Русия е атакувала Украйна с 164 дрона. От тях 136 са били отблъснати, а 27 са поразили 12 цели. В същото време руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 41 украински дрона над територията на Русия и Черно море, включително три над Московска област.

Реакции и напрежение след мирния призив от Вашингтон

Според службата за надзор на авиотранспорта „Росавиация“, заради съображения за сигурността са наложени ограничения на девет летища в Русия. Подобни смущения на въздушния трафик се случват често във връзка с украински атаки с дронове.

В петък президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха във Вашингтон. След разговорите американският лидер призова Русия и Украйна да прекратят незабавно военните действия, като заяви, че е пролята достатъчно кръв. Двете воюващи страни трябва да „спрат там, където са в момента“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

