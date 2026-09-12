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Осем цивилни жертви в Йемен

Осем цивилни жертви в Йемен

Осем мирни жители са загинали при въздушен удар, нанесен от Саудитска Арабия и нейните съюзници, по военен лагер на територията на Йемен, предаде Фоку...

12 април | 15:35
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