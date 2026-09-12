Напук! Русия с нова тежка атака по Украйна
Руски дронове и бомбардировки оставиха хиляди без ток
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Руски дронове и бомбардировки оставиха хиляди без ток
Военните професионални колежи ще обучават и цивилни
Двама души бяха убити в Кривой Рог при ракетен удар
Израел е заявявал, че в Рафах се намират хиляди бойци на ислямисткото движение "Хамас"
Той пристигна в Катар рано тази вечер
Най-малко 4121 души са избягали от военни части от началото на мобилизацията в Русия
Но с този интензитет на атакуване “Русия няма да издържи още дълго”
Зеленски съобщи за добри новини - и от бойното поле и от дипломатическия фронт
Руските войски се оттеглиха, но продължават да обстрелват зоната
От ООН са готови с хуманитарна помощ, но продължаващият обстрел прави това невъзможно
При нападението са убити най-малко 21 цивилни и ранени поне още 70 души
Поне 11 цивилни, включително три деца, са били убити по време на въздушни удари в северозападната сирийска провинция Идлиб в сряда, предава AFP, цитир...
Въоръжени формирования на "Ислямска държава" настъпват от днес сутринта в контраатака, след като иракски сухопътни войски напреднаха към сирийския гра...
"Групировката "Ислямска държава" екзекутира с огнестрелно оръжие 23 цивилни, сред които девет деца, в село Амирия, северно от Тадмор", съобщи Сирийски...
Осем мирни жители са загинали при въздушен удар, нанесен от Саудитска Арабия и нейните съюзници, по военен лагер на територията на Йемен, предаде Фоку...
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов се срещна с деца на военнослужещи и цивилни служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг, съо...
Дамаск. Извършен е самоубийствен терористичен атентат в северен квартал на Дамаск днес, има жертви, съобщи сирийската държавна телевизия. По данни на...