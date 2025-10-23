Мощен знак от Тръмп! Нови тежки американски санкции срещу Русия

В нова ескалация на натиска срещу Москва, Съединените щати наложиха санкции на двата най-големи руски петролни гиганта – „Роснефт“ и „Лукойл“. Мярката, обявена от Вашингтон, цели да спре финансирането на военната машина на Кремъл и бележи рязък обрат в досегашния курс на президента Доналд Тръмп спрямо Русия.

Санкции с тежестта на коренна промяна

Министерството на финансите на САЩ обяви в официално изявление, че предприема действия срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, описани като основни източници на приходи за руската военна машина. „Предвид отказа на президента Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл“, заяви министърът на финансите Скот Бесънт. Той призова съюзниците на Америка „да се присъединят към нас и да спазват тези санкции“.

След обявяването на мерките цените на петрола скочиха с над два долара за барел, а фючърсите на сорта „Брент“ достигнаха 64 долара. Това е сигнал, че пазарът възприема решението като значително ограничаване на руските доставки. Анализаторите отбелязват, че този ход бележи рязък завой в енергийната политика на Доналд Тръмп – досега той не беше санкционирал Русия заради войната и предпочиташе да залага на търговски инструменти.

По-рано тази година Тръмп наложи 25-процентни мита върху стоки от Индия като реакция на нейния внос на руски петрол, а сега предприема по-директен курс към сърцевината на руската икономика – енергийния сектор.

Натиск върху Азия и дипломатически обрат

Вашингтон вече е предприемал подобни действия и срещу други големи купувачи на руски енергоносители, включително Китай. След въвеждането на тавана от 60 долара за барел през 2022 г. Москва бе принудена да пренасочи износа си от Европа към Азия. Новите американски санкции целят да пресекат именно този заобиколен канал.

Пред репортери в Белия дом президентът Тръмп обяви, че отменя планираната среща с Владимир Путин в Унгария, „защото сега не е подходящото време“. Републиканецът добави, че се надява санкциите да не се наложи да останат дълго в сила, но подчерта, че те са необходими, за да се спре финансирането на войната. Само година по-рано той бе заявил, че би искал час по-скоро да ги отмени поради риска от подкопаване на глобалната роля на долара – валута, която Русия често се опитва да избегне при плащанията си за нефт.

Реакции и коментари на анализатори

Редица експерти определиха мярката като закъсняла, но решителна. „Това не бива да бъде еднократен акт“, заяви Едуард Фишман, бивш служител в американската администрация, сега изследовател в Колумбийския университет. Според него истинският тест ще бъде дали Вашингтон ще разшири санкциите и върху фирми, които продължат да търгуват с „Роснефт“ и „Лукойл“.

Джереми Пейнър, бивш инспектор по спазването на санкционни режими към Министерството на финансите на САЩ, посочи, че отсъствието на банки и азиатски купувачи в списъка може да намали ефекта от мярката: „Путин няма да се трогне от тях.“

Високопоставен украински представител нарече решението „чудесна новина“ и припомни, че Киев отдавна настоява именно тези компании да бъдат санкционирани. Федералният трезор на САЩ включи и дъщерните дружества на двете компании в списъка, като блокира техните активи и забрани на американски граждани да правят бизнес с тях. От Москва засега няма официален коментар.

Европа насочва удара към руския „сенчест флот“

Паралелно с действията на САЩ Европейският съюз представи нов пакет санкции, който засяга ключов сегмент от руската енергийна логистика – т.нар. сенчест флот, съставен от стотици танкери, използвани за износ на петрол извън официалните канали.

Новите мерки включват забрана за внос на втечнен природен газ от Русия в два етапа – краткосрочните договори ще изтекат след шест месеца, а дългосрочните ще бъдат прекратени от 1 януари 2027 г., година по-рано от първоначално предвиденото. Същевременно още 117 кораба са добавени в черния списък на ЕС, с което броят им достига 558.

От датското председателство на ЕС уточниха, че под ударите на санкциите попадат и банки в Казахстан и Беларус, които са подпомагали руските доставки. Според дипломати в Брюксел новият пакет е замислен така, че да блокира финансовите и логистични обходни маршрути на Москва, докато Вашингтон атакува нейното петролно сърце.

