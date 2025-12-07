Исторически пробив може да спре войната в Украйна

Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна придобиват все по-оптимистичен тон. Според американския пратеник на президента Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог, сделката за прекратяване на конфликта е „наистина близо“ и може да се превърне в най-значимия дипломатически пробив от началото на войната през 2022 г. Това съобщи агенция Ройтерс, цитирайки участието му на Националния форум за отбрана на Рейгън. По неговите думи остава да бъдат договорени два ключови въпроса – бъдещият статут на Донбас и управлението на Запорожката атомна електроцентрала.

Последните и най-трудни детайли

Келог определи настоящата ситуация като „финална права“ на преговорите, подчертавайки, че именно на този етап дипломатическите усилия стават най-деликатни. Ако бъде намерено решение за статута на Донбас и за безопасната експлоатация на Запорожката АЕЦ, останалата част от параметрите на мирното споразумение може да бъде уточнена по-бързо. Според него постигнатият напредък вече позволява реалистичен оптимизъм.

Пратеникът описа човешката цена на конфликта като безпрецедентна за регионална война в съвременния свят, посочвайки, че Украйна и Русия са претърпели повече от два милиона жертви – убити и ранени. Именно тази мащабна трагедия, според него, ускорява необходимостта от реално политическо решение.

Геополитическата реалност и следващите стъпки

Териториалният въпрос остава най-чувствителната точка на масата за преговори. Русия контролира близо 19 процента от територията на Украйна, включително Крим, Луганск, големи части от Донецк, Херсонска и Запорожка области. Именно това налага ясни гаранции за бъдещия статут на Донбас и за сигурността на Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа.

Дипломатическият диалог между САЩ, Украйна и Русия се активизира през последните седмици. Украинският президент Володимир Зеленски проведе дълъг разговор със специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които се ангажират с оформянето на евентуално споразумение. Кремъл вече даде сигнал, че очаква Кушнер да играе активна роля в изработването на параметрите на бъдещи договорки.

Перспектива за исторически компромис

Макар предложението от 28 точки на Доналд Тръмп да беше прието хладно от Украйна и ЕС, дипломатическите позиции вече се променят. Вашингтон смята, че оставащите два казуса – Донбас и Запорожката АЕЦ – са решими при добра воля и международен натиск.

Оптимизмът нараства не защото има лесни решения, а защото след три тежки години война всички започват да разбират, че няма военен победител, но може да има устойчив мир. Ако ключовите въпроси бъдат договорени, преговорите за спиране на най-кървавия европейски конфликт след Втората световна война може да навлязат в заключителна фаза.

