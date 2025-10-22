Нов план за Украйна. Мирен борд

План за спиране на войната от 12 точки готвят Европа и Украйна.

Според Блумбърг нюз Киев ще получи гаранции за сигурността си, както и средства да възстанови пораженията от продължаващия вече три години и половина конфликт.

Предвижда се и създаването на т.нар. "мирен борд", председателстван от американския президент Доналд Тръмп, който ще наблюдава споразумението, твърди каналът, като цитира източници, запознати с дискусиите, предаде БТА.

"Все още могат да спечелят. Не мисля, че ще го направят, но все още могат да спечелят. Никога не съм казвал, че ще я спечелят. Казах, че могат да спечелят. Всичко може да се случи. Знаете ли, войната е много странно нещо. Случват се много лоши неща. Случват се и много добри неща", заяви Тръмп.

Белият дом няма планове за среща между президентите на САЩ и Русия в близко бъдеще след като Кремъл е отхвърлил американското предложение конфликтът да бъде замразен по настоящата фронтова линия.

Планът за Среща на върха се е провалил, след като държавният секретар Марко Рубио и руският външен министър Лавров разговаряха по телефона във вторник. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

По-късно през деня Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин, предаде "Франс прес".

Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

"Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера.

Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори.

В неофициален документ, изпратен до Вашингтон, Москва е повторила условията си за постигане на мирно споразумение с Киев, казаха пред агенцията двама представители на американските власти и още един човек, запознат със ситуацията.

Русия по-конкретно иска да ѝ бъде предаден контролът върху целия Донбас - нещо, което Украйна отказва да приеме.

