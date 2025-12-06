Макрон побърка охраната си и цял Китай!

Видео със спринтиращия френски президент Еманюел Макрон взриви социалните мрежи.

Той e заснет как тича, облечен с костюм и обграден от охраната си по време на посещението му в Китай.

В Чънду Макрон беше посрещнат като истинска рокзвезда. В местния университет стотици студенти, струпали се зад заграждения, скандираха „Makelong". Това е името на Макрон на китайски. Именно за среща с тях се беше устремил френският държавен глава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com