Тръмп след разговорите с Москва: Има сигнал за край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата между неговия пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер с руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна е била „много добра“, но не разкри подробности за това какво следва от проведените разговори, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Той би искал да сложи край на войната“, каза американският президент за руския лидер, уточнявайки, че това е „впечатлението“, с което са се върнали Уиткоф и Къшнър.

„Ще видим дали това ще се случи“, добави Тръмп, коментирайки възможността за споразумение за прекратяване на конфликта. Той подчерта, че не може да прогнозира резултата, защото „за танго са нужни двама“.

Днес помощници на Тръмп ще се срещнат с водещия украински преговарящ в Маями, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на свои източници.

