Египет с неприятна новина за туристите

Египет повиши двойно цената на входната виза и тя вече е $45 от 1 декември.

Многократна виза е 60 щатски долара, независимо дали се издава като електронна виза или на летището.

Туроператорите в страната заявиха, че новата цена няма да спре туристите, защото Египет остава бюджетна дестинация.

Египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси подписа указ за увеличаване на таксата за получаване на виза за влизане.

Както е посочено в документа, публикуван от президентската администрация, нововъведението е одобрено въз основа на решение на Камарата на представителите (долната камара на египетския парламент).

Вицепрезидентът на Асоциацията на туроператорите (ATOR) Артур Мурадян заяви, че увеличението на цената на визата с 20 долара едва ли ще бъде критичен фактор за повечето туристи.

"Египет ще запази статута на най-бюджетната зимна плажна дестинация," коментира той.

В същото време, според него, решението на египетските власти изглежда неочаквано на фона на общата тенденция към опростяване на визовите формалности за региона.

