Пробив за Турция в НАТО! Свързано е с Черно море

Ново военно сътрудничество с Румъния

03 дек 25 | 22:47
За първи път Турция продаде военен кораб на страна, която е член на НАТО и Европейския съюз.

Турската отбранителна компания ASFA достави кораба Akhisar, чието строителство беше завършено миналата година, на командването на Румънските военноморски сили, съобщи TRT Haber

Медията отбелязва, че това споразумение е важен етап в износа на отбранителна продукция на южната ни съседка и повишава нивото на военно сътрудничество между Румъния и Турция.

"Включването на Akhisar в арсенала на Румъния, освен че допринася за регионалната морска сигурност, ще осигури и силна подкрепа за модернизацията на военноморските сили на страната", се казва още в публикацията.

