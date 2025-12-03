Пробив за Турция в НАТО! Свързано е с Черно море

За първи път Турция продаде военен кораб на страна, която е член на НАТО и Европейския съюз.
Турската отбранителна компания ASFA достави кораба Akhisar, чието строителство беше завършено миналата година, на командването на Румънските военноморски сили, съобщи TRT Haber
Медията отбелязва, че това споразумение е важен етап в износа на отбранителна продукция на южната ни съседка и повишава нивото на военно сътрудничество между Румъния и Турция.
"Включването на Akhisar в арсенала на Румъния, освен че допринася за регионалната морска сигурност, ще осигури и силна подкрепа за модернизацията на военноморските сили на страната", се казва още в публикацията.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com