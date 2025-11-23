Ердоган звъни на Путин. Лоша новина за родните зърнари

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че утре ще проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин като част от усилията за постигане на мир в Украйна.

На него ще повдигне въпроса за възобновяване на споразуменията за зърнения коридор.

Това каза турският лидер на пресконференция в Република Южна Африка, където участва в срещата на върха на Г-20.

" Преди имахме добре позната инициатива за коридора за зърно, която имаше за цел да отвори пътя към мира. Искахме коридорът за зърно да достигне както до Европа, така и до Африка. За съжаление, имаме само ограничен успех. Утре на преговорите отново ще попитам г-н Путин за това. Мисля, че ако успеем да стартираме този процес, ще бъде добре," каза Ердоган.

Той добави, че по време на разговор с Путин "ще обсъди с него какви стъпки могат да се предприемат, за да се спре смъртта на хора."

"След тези разговори се надявам да имам възможност да обсъдя резултатите както с европейците, така и с президента на САЩ Доналд Тръмп," каза той.

"Минаха четири години и стотици хиляди хора загинаха през тези четири години. Има много загинали както от руската, така и от украинската страна. В Турция наблюдаваме тези събития с дълбока тъга. Стремим се и очакваме да постигнем бързо разрешаване на тази ситуация, за да постигнем мир възможно най-скоро", добави Ердоган.

Потенциалното възобновяване на зърнения коридор, особено в контекста на предложения от САЩ мирен план, би донесло облекчение на глобалния пазар на храни и би намалило регионалното напрежение в региона на Черно море.

В същото време най-вероятно ще доведе до намаление на международните цени, което ще е добре за потребителите, но ще изостри вътрешните икономически предизвикателства за българските фермери и със сигурност ще повдигне нови сложни политически въпроси относно отношенията ни с Русия и Украйна.

