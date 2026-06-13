Нетаняху поздрави Радев за премиерския пост
Двамата проведоха телефонен разговор
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Двамата проведоха телефонен разговор
Москва предлага решения за Иран, Вашингтон вижда шанс за примирие около 9 май
България остава твърдо зад Украйна и подкрепя европейската интеграция
Турският президент говори по време на срещата Г-20
Двамата провеждат телефонен разговор
Украйна е готова да сключи споразумение със САЩ за производството на дронове
Намираме се на правилния път, заяви президентът на САЩ
Вицепрезидентът Хан Чжън ще присъства на инаугурацията на Тръмп
Работата с Доналд Тръмп, ако той бъде преизбран за президент, ще бъде „трудна задача, но ние сме трудолюбиви“. Това заяви президентът на Украйна Волод...
Руският външен министър Сергей Лавров се обади на принц Файсал бин Фархан
Мария Габриел и Антъни Блинкън се обединиха около важността на подкрепата за Украйна
Приветстваме всичко, което ще доведе до по-скорошното прекратяване на конфликта
Путин беше и остава отворен за контакти, посочи Дмитрий Песков
Съобщението за дейността на Си идва дни след слуховете, че в Китай е извършен преврат
Зеленски имаше разговори с лидерите на Великобритания, Канада, Германия и Турция
Слушай ме много внимателно, казва руският президент на френския си колега
Започва инициатива в помощ на американците
Руският президент пожелал в телефонен разговор на немски език крепко здраве на Ангела Меркел
Руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с българския премиер Бойко Борисов. Двамата са обсъдили съвместните проекти в сферата на ене...
Премиерът Бойко Борисов разговаря с канцлера на Федерална република Германия Ангела Меркел относно все по-усложнената и тежка ситуация във връзка с ми...