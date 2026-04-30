Тръмп и Путин с неочакван ход! Дипломацията се завръща с нова сила

Президентите на Русия и Съединените щати Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха възможни решения за напрежението около иранската ядрена програма и перспективи за временно спиране на огъня в Украйна. По информация на съветника на Кремъл Юрий Ушаков, цитирана от Ройтерс, разговорът е преминал в делови и конструктивен тон.

Контактът е бил иницииран от Москва и е включвал конкретни предложения от руска страна. Във Вашингтон Тръмп даде сигнали за готовност да разгледа възможностите за напредък по чувствителните теми.

Ушаков съобщи, че руският президент е представил идеи, свързани с разрешаването на спора около иранската ядрена програма, без да навлиза в детайли за тяхното съдържание. По думите му разговорът е бил съдържателен и насочен към търсене на практически решения, което подсказва активизиране на дипломатическите усилия между двете страни.

От своя страна Доналд Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че Путин е предложил съдействие по темата с Иран. Американският президент отбеляза, че е насочил вниманието към необходимостта от напредък и по конфликта в Украйна, като подчерта: "Бих предпочел да се ангажирате с прекратяването на войната с Украйна." Той определи разговора като добър и подчерта дългогодишното си познанство с руския лидер.

В рамките на разговора Путин е предложил и временно спиране на огъня в Украйна по повод годишнината от края на Втората световна война. Според Ушаков Тръмп е реагирал положително на тази идея, която може да се превърне в основа за по-широк дипломатически процес. „Мисля, че можем да го направим“, заяви Тръмп, докато бе в Овалния кабинет на среща с астронавти от мисията „Артемис 2“.

Разговорът се вписва в серия от контакти между двамата лидери, като последният им телефонен диалог се състоя на 9 март, малко след началото на американско-израелските удари срещу Иран. Настоящият обмен на идеи подсказва възможност за подновяване на активния диалог между Москва и Вашингтон по ключови международни въпроси.

