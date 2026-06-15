Ужас в Украйна: Русия удари светиня на ЮНЕСКО. Жертви

Девет души - петима в Харков и четирима в Киев - са били убити при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Ройтерс, като се позовава на местните власти. Освен това в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар.

Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило 140 хиляди жители на града без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове.

„Жестоко нападение срещу нашия народ и нашето наследство. Това е истинското лице на православните ценности на Русия“, написа украинският министър-председател Юлия Свириденко в платформата Екс.

Полша вдигна във въздуха самолети и постави наземните си системи за противовъздушна отбрана в готовност, съобщиха Полските въоръжени сили в Екс.

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