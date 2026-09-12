2000 украински войници са под обсада. Губят Харковска област
Линията на контакт ще бъде изместена с поне 20 километра
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Линията на контакт ще бъде изместена с поне 20 километра
Москва обяви 32-годишния Конър Кенеди за „чуждестранен наемник“ и го заплашва с до 10 години затвор
Пожари избухнаха в складове в столицата, а взрив отекна и в Одеса
140 хиляди жители без електричество
Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
Нова тактика за Донбас
DeepState твърди за екзекуция на четирима украински бойци, публикувано е и видео
Най-малко седем души са загинали, а десет са ранени след попадение в пететажен блок
Въздушната атака е продължила час и половина
Бомбата е попаднала между третия е четвъртия етаж на пететажната сграда
Най-малко 30 души, включително три деца, са ранени
Повредени са 82 жилищни сгради
Бомбандировка с неясна цел
Окупаторите убиха дете на детска площадка
В хипермаркета в Харков загиналите вече са 14, в неизвестност са още 15 човека
Какво следва
Русия каза, че е освободила две населени места край Харков
Харков, в североизточна Украйна, често е бил руска цел, като атаките се засилиха през последните седмици
Четирима души са загинали на мястото на едно от нападенията
Атаката е на дронове камикадзе