Разстрел на пленници край Харков! Тежки обвинения срещу руски войски

Украинският аналитичен портал DeepState, който следи в реално време бойните действия, съобщи за ужасяващ инцидент край населеното място Ветеринарное в Харковска област, при който руски военни са нахлули в позиции на украинската армия и са пленили четирима бойци от механизирана бригада на въоръжените сили на Украйна.

Според информацията на анализаторите, малко след залавянето им военнопленниците са били застреляни, което поражда нови обвинения за грубо нарушение на правилата за водене на война.

От DeepState публикуваха в Телеграм видеозапис, който според тях показва случилото се, но неговата автентичност не е независимо потвърдена. Би Би Си също отбелязва, че не е успяла да верифицира кадрите. В съобщението на анализаторите се подчертава, че това е пореден случай, в който, по техни думи, руската страна нарушава военните норми и обичаите на бойните действия.

До момента няма официален коментар от страна на руските военни по случая. В предишни подобни ситуации Министерството на отбраната на Русия не е реагирало на обвинения за военни престъпления или за нарушения на Женевската конвенция, което допълнително засилва напрежението около подобни твърдения.

