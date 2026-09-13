Разстрел на пленници край Харков! Тежки обвинения срещу руски войски
DeepState твърди за екзекуция на четирима украински бойци, публикувано е и видео
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DeepState твърди за екзекуция на четирима украински бойци, публикувано е и видео
В днешния Ден на независимостта Украйна планира атаки срещу руските части
Украинските сили „притискат“ руските войски и освобождават териториите
Ситуацията на фронта остава тежка, руските сили опитват настъпление в Донбас и към Харков
Беларуски войски ще бъдат разположени заедно с руски сили близо до границата с Украйна
Руските войски са обвинявани в извършване на жестокости в окупираните територии
Брюксел. Броят на руските войски по границата с Украйна се увеличава. За това алармира Филип Брийдлав, който е върховен главнокомандващ на силите на Н...
Вашингтон. С потвърждение, че руските войски се изтеглят от границата с Украйна, излезе говорителят на Държавния департамент на САЩ Мари Харф. "Забе...
Феодосия. Военноморската база във Феодосия вече е под контрола на руски военнослужещи. Това се явява третата подобна атака за последните 48 часа, пред...