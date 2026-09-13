Разстрел на пленници край Харков! Тежки обвинения срещу руски войски
DeepState твърди за екзекуция на четирима украински бойци, публикувано е и видео
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DeepState твърди за екзекуция на четирима украински бойци, публикувано е и видео
Не е ясно общо или по толкова
Ето за какво
Войната наближава втората си годишнина
Какво заявява руското министерство на отбраната
Успяхме да освободим 215 души, обяви Киев
Сред предалите се украински бойци има членове на полка "Азов"
Новината за руския успех беше потвърдена и от президента на Украйна Володимир Зеленски
Това ще спаси живота и здравето на цивилните
Това се случва на фронтовата линия, в околностите на град Горловка, Донецка област
Вадят им паспорти в Египет, чакат ги у нас най-рано след седмица Смели дами освободили шестте БГ пленници в Судан. За това се похвалиха от "Новата су...
Владимир Путин пристигна на официално посещение в Узбекистан, съобщи ТАСС. По време на визитата си в Ташкент той обсъди с президента на Узбекистан Исл...
Представител на опълчението в Донецк твърди, че танковете са техни
Донецк. Въоръжени от самопровъзгласената Донецка народна република са осъществили обмен на пленници с украинските сили за сигурност, съобщава Интерфак...
Фалуджа. Джихадистите от групировката "Ислямска държава" днес отвлякоха повече от 700 души в иракския град Фалуджа в западната провинция Анбар, предад...