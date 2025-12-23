Кой е генералът в падналия самолет? Изплува сянката на Кадафи

Сянката а бившия лидер на Либия след делото на експрезидента Саркози изплува и в зловещата самолетна катастрофа край Анкара, в която загина шефът на генералния щаб на Либия Мохамед Али Ахмед ал-Хадад.

Той е бил ключов командири по време на т.нар. революция от 2011 г., която доведе до свалянето на Муамар Кадафи.

През следващите години заема позиции в структури, свързани с Правителството на националното съгласие в Триполи, което контролира източната част на Либия.

През 2021 г. Президентският съвет го назначава за началник на Генералния щаб на въоръжените сили, подчинени на правителството.

Ал-Хадад работи за обединяване на военната структура на страната, провежда срещи с международни партньори (включително Турция и Италия) по въпроси на обучение и сътрудничество и инспектира военни части.

Това е и причината за пристигането му Анкара.

Почти три часа след като самолетът се разби наблизо до Анкара, цари пълна мистерия около катастрофата.

Докато едни медии твърдят, че на борда са били освен генерала само екипажа – двама пилоти и две стюардеси, други пишат, че с Мохамед Хадад са пътували членовете на делегацията – съветникът му Мохамед Ал-Асави Диаб, началникът на щаба на сухопътните войски генерал-лейтенант Ал-Файтури Гариб, бригадният генерал Махмуд Ал-Катиуи и фотограф от пресслужбата на началника на Генералния щаб Мохамед Омар Ахмед Махджуб.

Всички са загинали при самолетна катастрофа в резултат на трагичен инцидент, съобщи Правителството на националното единство (ПНС) на Либия.

Либийският министър на комуникациите Уалид Ал-Лафи пък каза пред Ал Джазира, че разбилият самолет не е либийски, а е нает, което също е доста необичайно.

Според него, малко след излитането екипажът е информирал диспечерите за техническа повреда.

Ал-Лафи вярва, че това е причината за катастрофата. Бордът се опита да направи аварийно кацане в Есенбог, преди да падне поради повреда в електрическата система.

Останките бяха намерени на 2 км южно от село Кесиккавак в окръг Хайман на провинция Анкара, каза турският министър на вътрешните работи Али Ерликая.

Бизнес джетът Falcon 50 е излетял от летище Анкара Есенбога към Триполи в 20:10 (местно време), а връзката с него е била прекъсната в 20:52, каза още Ерликая.

Въздушното пространство в региона е било закрито, за да търсят останките, а офисът на главната прокуратура на Анкара веднага е започнал разследване на самолетната катастрофа.

