Той падна като камък. 2 версии за катастрофата на турския самолет

Две версии се появиха за катастрофата на военнотранспортния самолет С-130, който се разби на територията на Грузия, летейки от Азербайджан за Турция.

Самолетът излетя от азербайджанското летище Гянджа и изчезна от радара 27 минути след излитане. По време на катастрофата в самолета са били 20 военнослужещи заедно с екипажа.

Незабавно беше обявена операция за търсене и спасяване, вече е намерена и черната кутия.

Грузинското министерство на вътрешните работи потвърди, че самолетът се е разбил на около пет километра от границата с Азербайджан.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прекъсна речта си в столицата на страната, когато научи за самолетната катастрофа. Той каза, че е "дълбоко натъжен" от бедствието и нарече мъртвите мъченици.

Малко след новината за катастрофата президентът на Азербайджан Илхам Алиев се обади на Ердоган и изрази дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите военнослужещи, както и на целия турски народ.

Известно е, че преди излитането си самолетът C-130 е бил на летището в Гянджа два часа. По време на подготовката за излитане не е регистрирана външна намеса или опити за приближаване до него.

Пътниците на борда са били специалисти по поддръжката на изтребители F-16. Те са участвали във военен парад по повод петата годишнина от победата на Азербайджан над Армения във Втората карабахска война. Преди да се качат на самолета, всички те са преминали през необходимите процедури за сигурност.

Турският самолет е превозвал резервни части за F-16, на борда не е имало експлозиви. Първоначалната проверка на останките не са разкрити никакви признаци на външно въздействие върху самолета.

Първата версия - технически проблеми

Експертите наричат една от възможните версии за катастрофата - износване или технически проблеми.

Самолетът е експлоатирал повече от 57 години. Построен е през 1968 г. в завода на Lockheed в Мариета и първоначално е доставен на Кралските саудитски военновъздушни сили. През март 2010 г. машината е придобита от Турция и е разпределена на 222-ра ескадрила за въздушен транспорт, базирана във военновъздушната база Еркилет в Кайсери.

Последният път, когато е бил ремонтиран, е през 2020 г.

Самолетът премина модернизация по програмата ERCIYES, като получи актуализирана авионика, навигационни системи и нови табла в пилотската кабина.

В седмиците преди бедствието самолетът е изпълнявал редовни полети. Последният полет е сутрешният полет от Кайсери до Ганджа на 11 ноември 2025 г.

C-130 Hercules е един от най-масово произвежданите и най-дълголетните военнотранспортни самолети в историята на авиацията. Въпреки това, през десетилетията на служба те многократно са ставали участници в големи самолетни катастрофи, а техническите проблеми често са били наричани причините за извънредната ситуация.

Например през април 1982 г. американски С-130Н се разби близо до град Сивас, на около 360 км източно от Анкара. Бедствието е настъпило след повреда на стойката на двигателя No 4 .

На 30 юни 2015 г. транспортен самолет C-130B, управляван от 32-ра ескадрила на индонезийските военновъздушни сили, се разби малко след излитане от военновъздушната база Сувон в Медан. На борда имаше 12 членове на екипажа и 101-113 пътници. Екипажът съобщи за повреда на двигателя и намерение да се върне в базата, но дъската, без да успее да набере височина, докосна антената и падна върху жилищен район. Всички пътници и екипаж са загинали.

Авиационният експерт Роман Гусаров обърна внимание на траекторията на турския С-130 преди катастрофата му близо до грузинската граница.

"Видеото показва, че самолетът пада от голяма височина абсолютно вертикално, намирайки се в плосък завъртане. Тоест той просто се върти и лети надолу като камък. Това предполага, че дъската е загубила напълно скорост - няма повдигане. Вероятно е възникнало поради факта, че самолетът практически е спрял във въздуха, започнал е да лети по-бавно от необходимото, за да може крилото да има повдигане", обясни експертът.

Ако това наистина е така, смята Гусаров, тогава можем да говорим за повреда на двигателите или горивната система на самолета.

Втората версия - денивелацията на товара в самолета

Друга предполагаема причина за катастрофата на C-130 на турските военновъздушни сили е, че товарът в самолета не е бил правилно обезопасен, в резултат на което той е започнал да се измества по време на полета. В този случай това може да повреди корпуса и да наруши целостта на конструкцията.

Подобна трагедия се случи на 29 април 2013 г. в Афганистан. Разследването също така потвърди, че нарушенията на обезопасяването на товара са довели до бедствието: веднага след излитането в транспортното отделение се преместиха пет бронетранспортьора MRAP с тегло 12-18 тона всеки. Един от тях проби преградата, повреди хидравличната система и кабелите за управление на асансьора. Самолетът влезе в режим на неконтролирано гмуркане и се разби. Всичките седем членове на екипажа са убити.

"Ако се позволи на товара да се измести, самолетът може да загуби управляемост поради центриране, а рулите няма да са достатъчни, за да го приведат в нормален полет", подчертават експертите.

Те са категорични, че най-вероятно отговорите на основните въпроси ще бъдат получени доста бързо веднага щом бъдат намерени черните кутии.

Няма стари самолети - има лошо поддържани. На първо място, трябва да изясним това, категоричен е пред Haber Global професорът в Истанбулския университет, авиационният инженер Халук Кул.

Той даде други три причини за катастрофата: експлозия на борда, отделяне на една от лопатките, което е повредило корпуса, или удар на ракета.

Той подчерта, че всяка версия за причините за инцидента е само спекулация, докато не бъде официално потвърдена.

