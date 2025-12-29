Пазарът на оръжие в бясна надпревара. Новите лидери

САЩ затвърждава доминацията си, Европа се снабдява ускорено

Световният пазар на оръжие продължава да расте стремително, подхранван от войните в Украйна и Газа, както и от засиленото чувство за несигурност на планетата. Доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) показва, че производителите печелят от рязкото покачване на търсенето, но в същото време са изправени пред недостиг на материали и проблеми с веригите на доставки. Геополитическото напрежение пренарежда приоритетите на държавите и води до рекордни инвестиции във въоръжаване.

Рекордно търсене, задвижвано от войните

Продажбите на 100-те най-големи оръжейни производители в света са достигнали рекордните 679 милиарда долара през миналата година, като войните в Украйна и Газа са повишили търсенето. Въпреки това производствени проблеми са затруднили доставките. Сумата е с 5,9 процента по-висока спрямо предходната година, а за периода 2015-2024 приходите на водещите 100 компании са се увеличили с 26%, показва докладът на SIPRI.

„Миналата година глобалните приходи от оръжия достигнаха най-високото ниво, регистрирано някога от SIPRI, тъй като производителите се възползваха от силното търсене“, заяви Лоренцо Скарациато, изследовател в Програмата на SIPRI за военни разходи и оръжейно производство.

Джейд Гиберто Рикар, също участник в програмата, обясни, че това се дължи най-вече на Европа, въпреки че във всички региони, с изключение на Азия и Океания, се отчита ръст. Той допълни, че ръстът на търсенето в Европа е пряко свързан с войната в Украйна и „възприятието за заплахата от Русия в европейските държави“.

По данни на SIPRI търсенето от страна на Украйна, както и от държавите, които я подкрепят военно и трябва да попълнят собствените си запаси, допълнително е повишило обемите на поръчките. Много европейски страни вече се стремят да разширят и модернизират своите армии, което ще се превърне в нов източник на търсене.

Америка държи половината от пазара

САЩ е дом на 39 от 100-те най-големи оръжейни производители в света, включително трите водещи компании Lockheed Martin, RTX (бивша Raytheon Technologies) и Northrop Grumman.

Американските компании са увеличили общите си приходи с 3,8% до 334 милиарда долара през 2024 г., което представлява близо половината от глобалния обем. В същото време сериозни забавяния и надхвърляне на бюджетите затрудняват ключови програми, ръководени от САЩ, като изтребителя F-35 и подводниците от клас Columbia.

Освен производството САЩ запазва и водещото си място като най-голям износител на оръжие в света. Според най-новите данни на SIPRI за международните трансфери на оръжие Съединените щати са с огромна преднина пред всички останали доставчици, като делът им в световния износ на основни оръжейни системи за периода 2020-2024 достига около 43 на сто.

Обемът на американския износ бележи устойчив възход. В сравнение с периода 2015-2019 износът от САЩ се увеличава с около 21%, а делът им в глобалния пазар нараства от приблизително 35% до 43 процента. На практика почти всяко второ голямо оръжие, което се продава на международния пазар, е американско производство.

Съединените щати доставят оръжия на над 100 държави по света. В периода 2019-2023 американски системи са стигнали до 107 държави, повече отколкото следващите двама най-големи износители взети заедно. В комбинация със страните от Западна Европа САЩ формиранад две трети от световния износ на оръжие, което засилва зависимостта на съюзниците от НАТО и други партньори от американските технологии и логистична поддръжка.

Доминацията на Вашингтон е особено видима при високотехнологичните системи, като изтребители от пето поколение, далекобойни крилати ракети, противоракетна и противовъздушна отбрана. По оценки на SIPRI Съединените щати са осигурили около 45% от всички изнесени далекобойни ракети с обсег над 250 километра през последните години, доставяни основно на стратегически партньори в Европа и Индийско-Тихоокеанския регион.

Войната в Украйна само е ускорила тази тенденция. Новите данни показват, че американският износ на оръжие е нараснал с над 20% след 2020 година, като не само Украйна, но и редица европейски държави увеличават поръчките си заради опасенията от Русия. Дори без доставките за Украйна и Израел САЩ би останала недостижим лидер в глобалната търговия с оръжие.

В Стария континент – недостиг на материали

26 компании от европейски страни в челната стотица са отчели ръст от 13% до общо 151 милиарда долара приходи. Чешката компания Czechoslovak Group е регистрирала най-големия скок сред всички производители в списъка – 193%, достигайки приходи от 3,6 милиарда долара. Тя се е възползвала от Чешката инициатива за боеприпаси, която осигурява артилерийски снаряди за Украйна.

Европейските производители обаче изпитват затруднения в посрещането на нарасналото търсене. SIPRI отбелязва, че осигуряването на материали става все по-предизвикателно.

Airbus и френската Safran са набавяли половината от титана си от Русия преди 2022 година и вече трябва да търсят нови доставчици. Китайските експортни ограничения върху критични минерали водят до предупреждения за повишени разходи от компании като френската Thales и германската Rheinmetall, които преструктурират веригите си за доставки.

В глобалната стотица попадат и две руски компании - Ростех и Обединената корабостроителна корпорация. Те са увеличили приходите си с общо 23% до 31,2 милиарда долара.

Въпреки недостига на компоненти заради санкциите, вътрешното търсене е компенсирало спада в износа. В доклада се отбелязва също, че руската отбранителна индустрия изпитва недостиг на квалифицирана работна ръка, за да поддържа планираните темпове на производство, необходими за постигане на военните цели на Русия.

Азия и Близкия изток между спадове и амбиции

Азиатско-океанският регион е единственият, в който общите приходи на 23-те компании от топ 100, базирани там, са намалели. Има спад от 1,2% до 130 милиарда долара.

Ситуацията в Азия остава нееднородна. Общият спад се дължи основно на по-силното понижение при китайските производители. „Сериозни корупционни обвинения в китайските процедури за военни поръчки доведоха до отлагане или анулиране на ключови договори през 2024 година“, заяви Нан Тян, директор на Програмата на SIPRI за военни разходи и оръжейно производство, цитиран от Франс прес. По думите му това е засилило „несигурността“ около усилията на Китай да модернизира армията си.

За разлика от Китай, оръжейните компании от Япония и Южна Корея са увеличили приходите си, движени също от европейското търсене.

Междувременно девет от най-големите 100 производители са базирани в Близкия изток, с общи приходи от 31 милиарда долара. Трите израелски компании в класацията формират повече от половината от този обем, като техните съвкупни приходи са се увеличили с 16% до 16,2 милиарда долара.

Уязвими вериги на доставки

В момента оръжейната индустрия е изправена пред остър дефицит на материали, определени като критични суровини - от титан до редкоземни елементи, без които не могат да се произвеждат модерни системи, ракети и електроника. След санкциите, наложени върху доставките от Русия, и ограничителните мерки, въведени от държави производители на суровини, много западни компании бяха принудени да търсят нови доставчици, но процесът се оказва тромав и несигурен. Това създава значителни закъснения, повишаване на производствените разходи и усложнява планирането на доставките.

Същевременно глобалната логистична система остава под натиск. Транспортни мрежи, пристанища и складове работят при близки до предела капацитети, с нарастващи забавяния и нестабилност. Производители, които трябва да ускорят работата си заради войните, нарасналите поръчки и необходимостта от попълване на запасите, все по-често се сблъскват с липса на части, несигурни доставки и риска да не изпълнят договорите си навреме.

Устойчивостта на рекордния ръст в оръжейните продажби, колкото и впечатляващ да е, се оказва крехка. Ако материалната и логистична основа не бъде укрепена, чрез диверсификация на доставчици, изграждане на стратегически запаси и реорганизация на веригите за доставки, рязкото увеличаване на приходите може да се окаже временно, а индустрията да остане уязвима при следващи геополитически или търговски сътресения.

