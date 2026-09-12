Грузия потъна в мрак. Масова паника в Тбилиси
Без ток и вода, без влакове и метро. Столицата като след война
Следете всички новини, анализи и коментари за Грузия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Без ток и вода, без влакове и метро. Столицата като след война
Проектът ще разшири сътрудничеството между 4 държави
След над 220 мача и 7 години вярна служба, армеецът обяви раздялата си с клуба
Илия II беше на 93 години
И каква е причината за този ход
Двубоят на стадион „Васил Левски“ бе изгледан от едва 1000 зрители
Едва 2000 зрители заеха местата си на Националния стадион "Васил Левски"
Тази вечер е последният двубой от световните квалификации
Очаква се днес в Турция да пристигнат телата на загиналите
Черната кутия на самолета беше намерена през вчера
Какво се случи с 57-годишния С-130 в Грузия?
Операциите по издирване и спасяване са започнали незабавн
Загинаха 20 турски военнослужещи
Ново находище на манганова руда е открито в неочакван град
Националите ни пак се издъниха
Няма играч на ЦСКА в националния отбор
Ще бъдат предприети стъпки за по-нататъшно засилване на сътрудничеството
Новият президент се закле в парламента, отпред хиляди скандират името на предишния
В резултат на смъртоносни наранявания
Михаил Кавелашвили е бивш футболист