Въпреки победата: България остана последна

България тресна Грузия с 2:1 в последната си среща от световните квалификации за Мондиал 2026.

Двубоят на стадион „Васил Левски“ бе изгледан от едва 1000 зрители.

Головете за нас забиха Георги Русев (10) и Филип Кръстев (24), точен за гостите бе Лука Лочошвили (88).

Това бе първа победа за "лъвовете", но те завършват на срамното последно място в Група „Е“, след тимовете на Испания, Турция и Грузия.

Директно за Мондиал 2026 година се класират испанците, турците ще играят бараж, а "лъвовете" и грузинците са аут. България не е участвала на финалите на голямо първенство от Евро 2004.

