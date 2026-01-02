Серхио Рамос готви исторически преврат в Севиля

Испанският защитник Серхио Рамос оглавява група инвеститори, които са отправили оферта за закупуване на Севиля, съобщава COPE. По информацията предложението е най-голямото финансово предложение, което клубът е получавал в цялата си история.

Ако сделката бъде финализирана, 39-годишният Рамос ще заеме президентския пост в Севиля - сценарий, който би белязал драматичен обрат в управлението на андалусийския клуб. Новината вече предизвиква сериозен отзвук в испанския футбол, тъй като става дума за една от най-големите фигури в съвременната игра.

Рамос е продукт на школата на Севиля и игра за първия отбор в периода 2004-2005 г., преди да се превърне в легенда на Реал Мадрид. Той се завърна в родния си клуб и през сезон 2023/2024, а в кариерата си е носил още екипите на Пари Сен Жермен и Монтерей, който напусна в началото на декември 2025 г.

Списъкът на Рамос е впечатляващ - пет титли на Испания, две титли на Франция и четири трофея от Шампионската лига. С националния отбор на Испания той спечели световната титла през 2010 г. и европейските първенства през 2008 и 2012 г., което превръща евентуалното му влизане в ръководството на Севиля в истинска футболна сензация.

