Серхио Рамос готви исторически преврат в Севиля
Легендата оглави най-голямата оферта за клуба и е на крачка от президентския пост
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Легендата оглави най-голямата оферта за клуба и е на крачка от президентския пост
Имението е на стойност 18 милиона евро
Новината беше обявена и от клуба, и от самия защитник
Договорът му изтича в края на месеца и няма да бъде подновен
Капитанът на Реал Мадрид плаща 1 милион евро
Най-коментираната новина, е че в списъка не фигурира името на Кристиано Роналдо
Испанецът отказа офертата на китайски клуб
Китайци подмамили с пачки звездата на "Бернабеу"
Сбърках като си изкарах жълт картон срещу Аякс, категоричен е Серхио Рамос
Капитанът на Реал може да изгори за четвъртфинала
Футболистът на Реал Мадрид набеден за още провинения
Серхио Рамос и Жерар Пике са изпушили лулата на мира, гръмнаха медиите в Испания. Това си личи и от страниците им в Туитър. Там защитниците отново са...
Серхио Рамос сложи край на спекулациите около бъдещето си. Бранителят подписа нов петгодишен договор с "Реал" Мадрид. Цяло лято той бе спряган за евен...
"Манчестър Юнайтед" и "Реал" Мадрид преговарят за евентуален трансфер на Серхио Рамос, а според медиите на Острова испанците са отхвърлили оферта от 3...