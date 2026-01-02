Гуардиола обяви голяма новина за Манчестър Сити

Мениджърът Пеп Гуардиола потвърди желанието си да остане начело на Манчестър Сити на фона на новите слухове, свързани с италианския специалист Енцо Мареска.

Дългогодишният мениджър на Сити заяви още миналия месец, че възнамерява да изпълни договора си, който е до лятото на 2027 година. Това се случи след спекулациите, че Манчестър Сити е набелязал доскорошния наставник на Челси Мареска за потенциален наследник на испанеца, ако той реши да се оттегли през лятото.

Енцо Мареска вече се раздели с Челси и се появиха твърдения, че напускането на италианеца е станало, след като е информирал клуба, че е провел разговори със Сити, пише агенция ДПА.

Гуардиола, който през 2026-а ще отбележи 10-ата годишнина от назначаването си, коментира: „Единственото, което мога да заявя, е, че от моя гледна точка Челси губи невероятен мениджър, невероятен човек. Но това е решение на Челси, така че нямам какво да допълня. Изненада във футбола? Не. Това само потвърждава колко голям късметлия съм в клуба, в който съм. Моят клуб е изключителен.“

„Имам договор. Казах го милиони пъти. Тук съм от 10 години. Един ден ще си тръгна, но имам договор. Щастлив съм и искам да се боря с отбора си. Харесва ми да съм тук, така че ще видим какво ще се случи“, продължи Пеп Гуардиола.

Испанският специалист призна, че сега не е сигурен какво да очаква от Челси, който е следващият противник на Манчестър Сити във Висшата лига.

„Не знам какво ще се случи, но нямам притеснения“, добави той.

