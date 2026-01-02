Венци Стефанов обяви: Разбрах се с ЦСКА

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обясни пред БЛИЦ какво се случва с Исак Соле, който се очаква да продължи кариерата си в ЦСКА. "Червените" се договориха с "белите" за национала на Централноафриканската република.

"Аз се разбрах с колегите от ЦСКА. Остава те да се споразумеят с него. Утре ще имат среща и ще стане ясно бъдещето му", обясни Венци Стефанов.

До момента тази зима ЦСКА обяви две попълнения - Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг. Очакват и бразилският флангови нападател Лео Перейра.

За Новата година босът на Славия пожелава много здраве и щастливи мигове на всички хора.

"На мен си пожелавам здраве, и на семейството, приятелите, феновете, футболистите и треньорите на Славия. Нека има също любов и повече победи от миналата година. Пожелавам всичко добри и на тези, които не обичат Славия", добави Венци Стефанов.

