Намериха и последното тяло от разбилия се турски самолет

Черната кутия на самолета беше намерена през вчера

Намериха и последното тяло от разбилия се турски самолет
13 ное 25 | 12:29
Агенция Стандарт

Намерено е и последното тяло на загинал в авиокатастрофата, при която турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан към Турция се разби в Грузия, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.  В катастрофата загинаха 20 военни, предава кореспондент на БТА в Анкара.

Черната кутия на самолета, която беше намерена през вчерашния ден, вече е пренесена в Турция. Както тя, така и всички останали части от самолета, които бяха намерени, ще бъдат подложени на анализ.

Разследването на мястото на инцидента продължава. В него участват както разследващи екипи от Турция, така и екипи на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната на Грузия.

Автор Агенция Стандарт
