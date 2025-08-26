Илиян Илиев викна четирима от Левски за Испания и Грузия

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви футболистите, на които ще разчита за първите два мача от световните квалификации. На 4 септември лъвовете приемат Испания на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 7 септември гостуват на Грузия в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Илиев не е повикал нито един от ЦСКА, което е очаквано, тъй като червените са на предпоследното място във временното класиране на Първа лига. Четирима футболисти на вечния съперник – Левски, намериха място сред избраниците – Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов. В повиквателните личи и една дебютна – тази на Емил Ценов от ЦСКА 1948.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници: Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Алекс Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски)

