Левски гледа към Втора лига за нови попълнения

Левски продължава да търси варианти за подсилване на състава си, като вниманието на клуба този път не е насочено единствено към чуждестранния пазар. На „Герена“ обмислят попълнения и от родното първенство, включително от Втора лига, където няколко футболисти правят впечатление с изявите си.

Новите имена в полезрението

Левски разглежда опции за подсилване на състава си не само в чужбина, но дори и в родната Втора лига. В полезрението на „сините“ са попаднали двама футболисти, които правят впечатление от началото на сезона.

Единият е Лео Пимента от Вихрен. 25-годишното бразилско дясно крило беше привлечен в тима от Сандански през лятото от родината си, където играеше за Флореста. До момента той е взел участие в 11 мача от Втора лига, в които има пет гола и една асистенция.

Вторият футболист, харесан от „сините“, е Билал Ел Бакали Салах от Дунав (Русе). 24-годишният футболист има мароканско и испанско поданство. През миналия сезон той играеше в Санта Колома (Андора), а за русенци до момента е вкарал два гола в седем мача. Той също играе като дясно крило, но може да бъде ползван и като нападател.“

