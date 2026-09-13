Левски гледа към Втора лига за нови попълнения
Столичният клуб проявява интерес към двама флангови играчи с отлични изяви
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Столичният клуб проявява интерес към двама флангови играчи с отлични изяви
През какъв път са минали двамата играча
"Сините" почнаха да се потят на лагера в Свиленград Румънският централен защитник Сърджан Лукин ще е новото попълнение на "Левски". Преди време брани...
"Берое" обра най-добрите футболисти на ЦСКА. Подготовка с вторите в "А" група започнаха Венци Василев и Неманя Милисавлевич. Те все още нямат договори...
София. Три нови попълнения в редиците на ЦСКА ден преди тимът да замине на лагер в Ксанти, Гърция, за зимната подготовка. Здравко Илиев от Берое, подп...
София. "Лудогорец" ще опита да освежи очевидно привършващите сили с две нови попълнения през зимата. Най-належащ е трансферът на разиграващ халф, тип...
Върджил Мисиджан