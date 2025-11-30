Ман Ю хвърли око на звезда на Реал Мадрид. Задава ли се трансфер

Манчестър Юнайтед е на път да се сблъска с Реал Мадрид за Федерико Валверде. Суперзвездата се очерта като изненадваща цел на "червените дяволи".

Бъдещето на халфа в Реал е под сериозно съмнение след срив с мениджъра Шаби Алонсо , като уругвайският национал е един от няколкото играчи на Реал, за които се твърди, че са недоволни от стила на управление на Алонсо. Валверде има договор до 2029 г., но обмисля да напусне испанския гранд, освен ако отношенията му с Алонсо не се подобрят. Юнайтед е един от няколкото клуба, които следят отблизо ситуацията.

Рубен Аморим е голям фен на футболиста и би искал да го привлече на "Олд Трафорд". Но шефовете на Реал са заявили ясно, че ако Валверде иска да си тръгне, цената му ще бъде 100 милиона паунда. Юнайтед оценява 27-годишния играч близо до 70 милиона паунда - и двата клуба все още се различават значително в оценката си на Валверде.

