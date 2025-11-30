Машина за победи - Атлетико Мадрид отбеляза седма поредна

Атлетико Мадрид демонстрира отлична форма, след като победи Овиедо с 2:0 в мач от испанската Ла Лига и по този начин постигна впечатляваща седма поредна победа във всички турнири. "Дюшекчиите" доминираха срещата, а изходът от нея беше решен още до средата на първото полувреме.

Героят на мача за тима на Диего Симеоне беше Александър Сьорлот. Норвежкият нападател реализира и двете попадения в срещата, давайки комфортна преднина на своя отбор.

Благодарение на този нов успех, Атлетико се изкачи на трета позиция във временното класиране. Те вече са само на три точки от лидера Барселона и на една от втория Реал Мадрид, който тепърва предстои да изиграе своя мач срещу Жирона.

В контраст, Овиедо не успя да намери отговор на мадридската атака и остава закотвен на последната позиция в Ла Лига с едва 9 спечелени точки.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 14-ия кръг в Ла Лига:

Майорка - Осасуна 2:2

Барселона - Алавес 3:1

Леванте - Атлетик Билбао 0:2

Атлетико Мадрид - Овиедо 2:0

В неделя:

Реал Сосиедад - Виляреал

Севиля - Бетис

Селта - Еспаньол

Жирона - Реал Мадрид

В понеделник:

Райо Валекано - Валенсия

От петък:

Хетафе - Елче 1:0

Начело в класирането е Барселона с 34 точки (14 мача), пред Реал (Мадрид) с 32, Атлетико Мадрид с 31, Виляреал с 29, а след това са Бетис и Еспаньол с по 21.

