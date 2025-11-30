София става домакин на откриването на "Джирото"

Министър-председателят Росен Желязков заминава за Рим, където в понеделник ще бъде представен маршрутът на Обиколката на Италия. "Джирото" е едно от двете най-големи и най-престижни колоездачни състезания в света, а България е негов съорганизатор през 2026 година.

Страната ни ще приеме първите три етапа от 108-о издание на надпреварата, включително и официалното откриване, което по традиция е едно от най-посетените спортни събития в световен мащаб. Заедно с премиера Желязков в Рим ще бъдат и двама министри - на туризма Мирослав Боршош и на младежта и спорта Иван Пешев. Министър-председателят, както и двамата министри, ще произнесат слова по време на церемонията по представяне на маршрута, която ще се проведе в "Аудиториум Парко де ла Музика Енио Мориконе".

До момента България никога не е била домакин на колоездачно състезание от подобен мащаб. Обиколката на Италия всяка година е следена на живо от между 2 и 3 милиона души, както и от десетки милиони пред телевизионни екрани в цял свят. Участие в триседмичната надпревара взимат 23 отбора, всеки от по осем колоездачи, които трябва да изминат по над 3000 километра, преди да достигнат до финала в Рим.

Сред участниците ежегодно са най-големите имена в двуколесния спорт, а сред имената на победителите личат тези на белгиеца Еди Меркс, италианците Фаусто Копи, Фиоренцо Мани, Феличе Гимонди, Жилберто Симони, Иван Басо, Винченцо Нибали, французите Бернар Ино и Жак Антекил, испанеца Мигел Индураин, колумбийците Наиро Кинтана и Еган Бернал, британеца Крис Фрум и словенците Примож Роглич и Тадей Погачар. През 2025 година победител в Обиколката на Италия стана британецът Саймън Йейтс, който с представянето си заслужи емблематичната "розова" фланелка.

