Левски с ключова новина за основен играч

Един от твърдите титуляри на устремилия се към 27-ма титла на България Левски - Кристиан Димитров, ще подпише нов договор с клуба.

Това обяви администраторът на групата във Фейсбук "С Левски до края" Слави Борисов. "Ето ви новина! По моя информация, до 10-ти, най-късно до 15-ти декември, Кристиан Димитров ще подпише нов договор с Левски", гласи постът му.

Настоящето споразумение на национала е до края на сезона и от 1 януари той може да преговаря свободно с други клубове. Двете страни явно са се разбрали за ново споразумение, като най-вероятно Наско Сираков е обещал трансфер в чужбина през лятото на Димитров.

