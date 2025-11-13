ОББ Vertical Run 2025 с рекорден брой участници

300 бегачи се включиха в тазгодишното издание на ОББ Vertical Run, което се проведе на 12 ноември 2025 г. в ОББ Милениум център. Това е рекорд за участници в екстремната надпревара, която се провежда за пети път в банковото сърце на София.

Само 10 часа бяха необходими, за да се запълни квотата от 150 места в категория Open, интерес сравним с този към концертни прояви на популярни изпълнители. По традиция участниците бяха разделени в три категории – Щафета, Team Blue за служители на банката и Open за свободно записали се участници. Състезателите трябваше да изминат 1012 стъпала и близо 200 метра обща денивелация, изкачвайки и слизайки по стълбите на 24-те етажа в централата на най-голямата банка по активи в България.

„Днес сме в ОББ Милениум Център – мястото, където асансьорите ще си почиват, а ние ще свършим цялата работа, като изкачим и слезем успешно по стълбите на сградата. ОББ Vertical Run не е просто едно приятно спортно състезание, а израз на нашата вяра, че истинският успех се изкачва стъпало по стъпало, а в този случай – буквално!“, сподели Кристоф де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ. Той даде и личен пример на участниците, като поведе една от щафетите нагоре по стъпалата.

В класирането при щафетите първото място бе заето от отбора на „Миналогодишните шампиони“, които защитиха титлата си с време 4:26,5 минути, следвани от отбор „Бонус“ и „Verticool Runners“. В категория Team Blue – жени, победи Анна Велева с 5:32,4 минути, пред Златина Костадинова и Лиляна Бановска, а при мъжете отново триумфира Янко Янков с 4:41,9 минути, подобрявайки предишния си резултат с 20 секунди, следван от Николай Дерменджиев и Валентин Методиев. В категория Open при жените първа пресече финала Мария Николова, която също запази титлата си с впечатляващо време 4:49,6 минути, изпреварвайки Джулия Алберги и Веселка Иванова-Костова. При мъжете Александър Педев беше най-бърз с 4:22,3 минути, който постигна най-добро време в тазгодишното издание на маратона, на второ и трето място финишираха Павлин Беев и Йосиф Банков.

Всички участници получиха медали, а призьорите – ваучери за спортни стоки и подаръци от „KakSi“ – здравното приложение на ДЗИ. Специална награда за вдъхновение беше връчена на Виктор Асенов, единственият незрящ планински бегач в България, който участва в надпреварата за трета поредна година.

ОББ Vertical Run се нарежда до световноизвестни вертикални маратони като тези в Айфеловата кула и Емпайър Стейт Билдинг и събира все по-голям интерес сред любителите на екстремни бягания в страната. Това е единственото подобно състезание в сграда на компания от KBC Group в света и част от ангажимента на групата за насърчаване на активния и здравословен начин на живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com