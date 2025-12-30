Грандиозен трансфер в ЦСКА със звезда от България

Един от най-добрите халфове в България – Исак Соле, ще продължи кариерата си в ЦСКА. Това заяви президентът на Славия Венцеслав Стефанов.

Той заяви, че остава единствено националът на ЦАР да се разбере с "червените", което навежда на мисълта, че двата клуба са си стиснали ръцете относно трансферната сума.

Соле е сред големите трансферни цели и на Левски, но в последните два дни от Борисовата градина се активизираха и почти сигурно ще осъществят звезден трансфер.

"Ако Соле се разбере, може да отиде в ЦСКА. От него си зависи. Така че ЦСКА може да изпревари Левски и да го вземе. В интерес на истината, никой от Левски не е звънял или дал индикация, че го иска. Всичко са медийни публикации и хипотези, но от "Герена" нямаме нищо - нито официално, нито неофициално. Кой ще замени Соле в Славия? Не ни мислете, имаме достатъчно кадърни момчета. Нашият клуб е доказал, че умее да работи със своите деца. А и имаме отличен професионалист начело на отбора. Не се радвайте, добре сме", каза пред Спортал Стефанов.

