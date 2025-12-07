Алис Робинсън отново доминира в гигантския слалом

Алис Робинсън спечели гигантския слалом в Мон Тремблан, шести кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. Новозеландката постигна шестата си победа и общо 19 подиума в стартовете за Големия кристален глобус. 24-годишната звезда продължава силната си серия през сезона, след като миналата седмица триумфира и в Копър Маунтин в САЩ.

Битката за подиума и силното каране на Робинсън

Робинсън завърши с общо време от 2:16.18 минути - 1:07.05 в първия манш и 1:09.13 във втория - изпреварвайки хърватката Зринка Лютич с 0.94 секунди. Представителката на домакините Валери Грение се нареди трета, като остана на секунда зад победителката. Новозеландката постигна най-бързо време и в първия манш на състезанието, което ѝ осигури солиден аванс още в началото.

Робинсън, която спечели гигантския слалом и в Копър Маунтин през миналата седмица, отново демонстрира стабилност и контрол. В първия манш тя изпревари Лютич с 0.33 секунди и остави Микаела Шифрин на 0.49 секунди зад себе си. Петкратната носителка на Световната купа тази вечер завърши на шеста позиция, като финишира на 1.65 секунди изоставане от Алис Робинсън. Австрийката Юлия Шайб, която бе на подиума в първите два гигантски слалома през сезона, отпадна след първата част от надпреварата. Същото се случи и на олимпийската шампионка Сара Хектор от Швеция, която не успя да завърши първия манш.

Развитие в генералното класиране и битка за дисциплината

В генералното класиране за Световната купа след шест от общо 37 старта продължава да води Микаела Шифрин с актив от 408 точки. На втора позиция е Лара Колтури от Албания с 286 точки, след слабо представяне днес, което я остави на 23 място в канадския курорт. Трета е германката Лена Дюр с 234 точки, но предстои още много състезания.

В дисциплината гигантски слалом начело вече е Алис Робинсън с 232 точки, следвана от Юлия Шайб със 180. Това е силен старт на сезона за новозеландката, която не само печели състезания, но и се утвърждава като фаворит за бъдещи подиуми. На 7 декември предстои още един старт в Мон Тремблан при жените, отново в гигантския слалом, което обещава нова битка между водещите състезателки.

